Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi ve İmam Hatip Anadolu Lisesi öğretmenleri, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Atölyesi'nde gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, maske üretim merkezi haline getirilen atölyede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Görücü, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geçtiği zor günlerde canla başla gönüllü olarak görev yapan öğretmenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçemizdeki tüm kamu çalışanları ile bu mücadeleyi yürütüyoruz." dedi.