Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 zanlı tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kavgada 2 kişiyi kesici aletle yaralayıp pompalı tüfekle de ateş ettikten sonra kaçan şüpheliler K.B, T.O. ve Y.O'yu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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