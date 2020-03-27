Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ekipler, kentin Tokat, Koyulhisar, Yıldızeli ve Kayseri istikametindeki giriş noktalarında araçları durdurup, sürücülerin ehliyetini ve araçtakilerin kimliklerini sorguladıktan sonra ateş ölçümü yaptı.

Ekipler, Kovid-19 salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara bilgi de verdi.