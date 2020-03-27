Sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezini ve halkın yoğun kullandığı noktaları köpüklü suyla yıkayan ekipler, yıkadıkları yerleri dezenfekte de etti.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve sokakları yıkadıklarını belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Koronavirüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi ilçemizde uygulamak için ilk günden itibaren yoğun çaba sarf ettik. Kurduğumuz ekiple yoğun çaba sarf ederek dezenfekte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün de cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte işlemlerimizi tamamladık. Alınması gereken tüm tedbirleri belediye olarak alıyoruz. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere sokağa çıkılmaması konusunda tüm kesimlere uyarılarda bulunuyoruz."