Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.05.2023 16:12

Öğrencilerden Paşa Konağı Halk Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Nevşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Paşa Konağı Halk Kütüphanesine özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Öğrencilerden Paşa Konağı Halk Kütüphanesi'ne yoğun ilgi
[Fotograf: İHA]

Nevşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Gülbahçe içerisindeki tarihi Paşa Konağı’nda kurulan Paşa Konağı Halk Kütüphanesi geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başladı.

Tasarımı ve mimari dokusuyla dikkati çeken ve içerisinde binlerce kitabın bulunduğu kütüphane haftanın yedi günü hizmet veriyor.

İçerisinde öğrenciler için ders çalışma odalarının da bulunduğu ve öğrencilere ücretsiz internet kullanımı imkânı sunan kütüphane kısa sürede öğrencilerden büyük ilgi gördü.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Çavuşoğlu’ndan Millet İttifakı'na 'terör' tepkisi: PKK ile iş birliği yapılması milliyetçileri rahatsız ediyor
16:14
Rusya: Ukrayna ordusunun Soledar istikametindeki yoğun saldırıları püskürtüldü
16:13
Enkaz altında dünyaya gelen ikizler 96 gün sonra ailesine kavuştu
16:11
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meral Hanımı döndüren de, İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür
15:30
Bakan Akar: Bu millet teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır
Liseliler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor
Liseliler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor
FOTO FOKUS
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ