Öğrenciler Gabar Dağı petrol sahasına çıkarma yaptı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahasında günlük 100 bin varil petrol üretim alanını ziyaret eden öğrenciler heyecanlarını dile getirdi.
Şırnak Üniversitesi ve Şırnak Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri 2 bin rakımlı Gabar Dağı petrol sahasına geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin bilgil aktarmasının ardından petrol sahasını gezen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çekti.
"Türkiye için güzel bir gelişme"
Petrol sahasını ziyaret eden Şırnak Üniversitesi öğrencisi Merve Polat, “Daha önce Gabar Dağı'na hiç çıkmamıştık. Buraya gelirken de yolda çok güzel doğası vardı, bunu da görmüş olduk. Burada petrolün bulunması Şırnak için çok iyi bir gelişme, kentin gelişmesi içinde önemli. Türkiye için güzel bir gelişmedir” dedi.