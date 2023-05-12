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Güncel
İHA 12.05.2023 15:50

Öğrenciler Gabar Dağı petrol sahasına çıkarma yaptı

Şırnak’ta öğrenciler, Gabar Dağı'nda günlük 100 bin varil rezerve sahip olan ve adını Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'dan alan petrol kuyusunu ziyaret etti.

Öğrenciler Gabar Dağı petrol sahasına çıkarma yaptı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahasında günlük 100 bin varil petrol üretim alanını ziyaret eden öğrenciler heyecanlarını dile getirdi.

Şırnak Üniversitesi ve Şırnak Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri 2 bin rakımlı Gabar Dağı petrol sahasına geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin bilgil aktarmasının ardından petrol sahasını gezen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çekti.

"Türkiye için güzel bir gelişme"

Petrol sahasını ziyaret eden Şırnak Üniversitesi öğrencisi Merve Polat, “Daha önce Gabar Dağı'na hiç çıkmamıştık. Buraya gelirken de yolda çok güzel doğası vardı, bunu da görmüş olduk. Burada petrolün bulunması Şırnak için çok iyi bir gelişme, kentin gelişmesi içinde önemli. Türkiye için güzel bir gelişmedir” dedi.

Öğrenciler Gabar Dağı petrol sahasına çıkarma yaptı



Türkiye için, bölgemiz için güzel bir çalışma olduğunu aktaran öğrenci Cemile Yılmaz da, “Şırnak’a geldiğimde gelişmemişti, yaşanan olaylardan dolayı, ama şimdi bulunan petrol ile birlikte gelişecektir. Geldik, Gabar Dağı'nda petrolü gördük. Ekonomik açıdan çok güzel bir çalışma diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gabar Dağı'nda bulunan petrolün ülkeye çok büyük katkısı olacağını ifade eden öğrenci Muhammed Kızılkaya da, “Şırnak için de çok büyük katkısı olacak. İnşallah bununla birlikte Şırnak için güzel şeyler olacaktır" diye konuştu. Öğrenci Önder Keklik ise “Bugün Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın petrol kuyusuna geldik. Hayırlı olmasını diliyorum. Bölge, Şırnak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

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