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Güncel
AA 12.05.2023 16:07

Başçiftlik'te geç turfanda meyve bahçesi oluşturuluyor

Tokat Valiliği koordinesinde 2021 yılında başlatılan "Tarım Tokat Projesi" kapsamında Başçiftlik ilçesinde bin dönümlük alanda geç turfanda meyve bahçesi kurulma çalışması yürütülüyor.

Başçiftlik'te geç turfanda meyve bahçesi oluşturuluyor
[Fotograf: AA]

İlçede bulunan küçük arazilerin birleştirilmesinin ardından sahipleriyle 25 yıllık sözleşme imzalandı. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla meyve fidanlarının dikimi geçekleştirildi. Başçiftlik'te geç turfanda meyve bahçesine 55 bin kiraz ve 30 bin elma olmak üzere 85 bin meyve fidanı dikildi.

İl Özel İdaresi desteğiyle de damlama sulama sistemi yapıldı.

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Bağcı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Koç, meyve bahçesinde incelemelerde bulundu.

Koç, ilçenin 1450 rakımda Orta Karadeniz bölgesinin iç kesiminde yer aldığını söyledi.

İlçenin ikliminin ne Karadeniz ne de İç Anadolu Bölgesi'nin iklimine benzediğine işaret eden Koç, "Soğuk ve çetin kış şartlarına maruz kalmakta ve bahar geç gelmektedir. Ülkemizin güney kesimlerinde kiraz çıktığında Başçiftlik'te henüz bahar ayı yeni gelmiş oluyor. Elma, erik, armut ve diğer meyveler için de aynısı. Başçiftlik geç turfanda meyve bahçesiyle ilçemiz ve Tokat ekonomisi için büyük gelir ve bölge insanı için istihdam kapısı açılmış olacaktır. Valimiz Numan Hatipoğlu ve Tarım ve Orman İl Müdürümüz Orhan Şahin, bu projeye çok önem vermekteler." ifadelerini kullandı.

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