Muş'ta bir grup üniversite öğrencisi, 3 yıldır topladıkları yiyecekleri belirledikleri noktalara bırakarak dondurucu soğukta yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının hayata tutunmasını sağlıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Varto Meslek Yüksekokulu bünyesinde 20 öğrencinin katılımıyla oluşturulan "Varto İyilik Topluluğu", sokak hayvanları için haftanın üç günü kentteki fırın, lokanta, restoranlardan yemek artıkları ve ekmek topluyor.

Soğuk havaya aldırış etmeden bazen kilometrelerce yürüyen öğrenciler, topladıkları yiyecekleri belirledikleri noktalara bırakarak "can dostlarımız" diye nitelendirdikleri sokak hayvanlarını besliyor.

"Öğrencilerimiz bu konuda hassas davranıyor"

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Varto İyilik Topluluğu Koordinatörü Murat Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluk üyesi öğrencilerin sokak hayvanlarının beslenmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Toplanan yiyeceklerle karınları doyan hayvanların çok mutlu olduğunu belirten Kaymaz, "Bütün hayvanlara yetişmeye çalışıyoruz. Araçlarımız son günlerde etkili olan kardan dolayı her yere gidemedi. Öğrenciler kilometrelerce yol yürüyerek mamaları hayvanlara ulaştırmaya çalıştı. Ağır kış şartlarından dolayı hayvanlar yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor. Öğrencilerimiz bu konuda çok hassas davranıyor, onları kutluyorum." diye konuştu.

"Fırtınalı günleri engel olarak görmüyoruz"

Uşak'tan 3 yıl önce Muş'a gelen öğrencilerden Derya Fırat da Varto İyilik Topluluğu olarak 3 yıldır kentin farklı noktalarındaki sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Muş'ta kışın çetin geçtiğini, karın yaklaşık 6 ay yerde kalması nedeniyle hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Fırat, şöyle konuştu:

"Amacımız bakıma, yardıma muhtaç canlara katkı sunmak. Bizler yardım etmezsek açlıktan ya da donarak ölüyorlar. Vatandaşların bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Hafta sonu erkenden kalkıp yemek artıklarını ve bayat ekmekleri topluyoruz. Farklı illerden Muş'a gelen arkadaşlarımızın yüreğinde büyük bir hayvan sevgisi var. Bazen saatlerce yürüyerek sokak hayvanlarını beslemeye, hayatta kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hayvanlara yeteri kadar yiyecek bulduğumuzda, karınlarının doyduğunu gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Karın 30 santimetreye ulaştığı, fırtınalı günleri engel olarak görmüyoruz. Eğer onların karnı doyduysa biz o gün mutlu uyuyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Dondurucu soğuklarda bile buralara gelerek hayvanları beslemeye çalışıyoruz."

Öğrencilerden Nimet Şimşek de soğuk hava ve kışa rağmen sokak hayvanlarını beslemekten geri kalmadıklarını söyleyerek, "Vatandaşlardan yardım istiyoruz. Bir kaba ekmek koyup dışarıya bırakabilirler. Onların bizden daha çok beslenmeye ihtiyacı var. Kardan dolayı araçların gidemediği yere yürüyerek gidiyoruz. Onları severken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz." dedi.

Esnaf da destekliyor

Sokak hayvanları için öğrencilere yiyecek veren kentteki kafeteryanın işletme müdürü Zafer Eser, "Müşterilerimizden kalan yemekleri yaşamı paylaştığımız hayvanlar için ayırıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız da gelip topluyor ve hayvanlara ulaştırıyor. Sosyal sorumluluk kapsamında gayet güzel bir çalışma. Biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA