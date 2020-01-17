Son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün üzerine aracıyla çıkan sürücü dirift yaptı.

Ardahan-Kars sınırları içerisinde yer alan, Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası özellikle kıyılarda 25 santimetreye kadar ulaştı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü kıyısındaki buzun üstüne aracıyla çıkan vatandaşlardan Kurtuluş Kılıç'ın, drift yapması görenleri şaşırttı.

Kılıç, AA muhabirine, her yıl buzun üstüne atlı kızakların yanı sıra aracıyla da çıktığını söyledi.

Göl üzerindeki buz tabakasının sağlam olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Şu an buz kalınlığı 20-25 santimetre. Bu da çok ideal bir buz kalınlığı. Bilmeyenler buraya geldiğinde buz üzerine çıkmaya ve yürümeye korkuyor. Artık rahatlıkla çıkıp yürüyüş yapabilirler. Bizler bu bölgede yaşayanlar olarak bunu özellikle her yıl yapıyoruz. Çünkü dışarıda gelenlere bizi görünce daha rahat oluyorlar. O zaman buzun üstünde yürüyüp atlı kızaklara binebiliyorlar. Herkesi bu güzellikleri görmeye ve yaşamaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA