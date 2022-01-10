Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ödemiş'te uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf.: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yaklaşık 40 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kemer Mahallesi yönüne giden Hasan Salur yönetimindeki 35 ZEL 96 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralanan Salur, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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