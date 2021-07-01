Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ödemiş'te kontrolden çıkan traktör bir evin bahçe duvarını yıktı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan bir traktör, yol kenarındaki müstakil evin bahçe duvarını yıktı, sürücü yaralandı.
Nasuh Durmaz'ın (62) kullandığı 35 YHU 36 traktör, Ovakent Mahallesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki müstakil binanın bahçe duvarını yıktı.
Sürücü Durmaz, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bahçe duvarının yanı sıra evde de hasar oluştuğu gözlendi.
Etiketler: Trafik Kazası
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