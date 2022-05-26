Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nusaybin'de evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf AA]
Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçede 8 Mart Mahallesi Sinem Sokak'taki 4 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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