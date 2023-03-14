Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, 8 Mart Mahallesi Dicle Caddesi'nde yapımına başlanan projeyi inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kayabaşı, ilçe halkının hizmetlerin en iyisini hak ettiğini belirterek, ilçeyi güzelleştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Daha önce de 26 bin metrekarelik alanda Sınır Park Mesire Alanını inşa ettiklerini hatırlatan Kayabaşı, önemli bir bölümü yeşil alandan oluşacak parkın ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.