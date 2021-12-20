Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nurhak ve Göksun'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Nurhak ve Göksun kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Öte yandan merkez Onikişubat ilçesinde 14, Andırın ilçesinde 6, Elbistan ilçesinde ise 2 mahalledeki ilk ve ortaokullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Kar Yağışı
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