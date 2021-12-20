Nurhak ve Göksun kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan merkez Onikişubat ilçesinde 14, Andırın ilçesinde 6, Elbistan ilçesinde ise 2 mahalledeki ilk ve ortaokullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.