Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir şahıs, gece kulübüne ateş açtı.

Polisten yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Saldırının tek faili olduğuna inanılan bir zanlının yakalandığı aktarıldı.

Polis Sözcüsü Tore Barstad, suç mahallinin gece kulübünden sokağa kadar uzandığını ve şüphelinin ateş açmasından birkaç dakika sonra yakalandığını söyledi.

Saldırının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.