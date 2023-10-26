Nizip'teki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı

İlçenin yeni yaşam alanı olarak belirlenen Fıstık Kent'te 2 bin 500 kalıcı konut inşa ediliyor.

Proje kapsamında kaba inşaatı bitirilen blokta örnek daire tamamlandı. 3+1 olarak inşa edilen ev, brüt 105,72 metrekare, net ise 84,84 metrekare şeklinde inşa ediliyor.

Örnek daireleri hazırlanan proje kapsamında kapı, pencere ve duşakabini takılan, mutfak dolabı ve tezgahı monte edilen daireye; oturma grubu ve yatak odası ile çocuk ve genç odası takımları da yerleştirildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, depremlerde hasar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek için ilçede inşaatına başlanılan 2 bin 500 konutla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlk olarak yapılan 924 konutta kaba inşaatın tamamlandığını ve örnek dairenin hazır hale geldiğini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Konutlarımızın yapıldığı alan, konum ve bölge olarak çok güzel ve zemin olarak da sağlam bir alan. Depremin üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen inşaatın geldiği nokta ortada. İnşallah mart ayına kalmadan konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise 2 bin 500 konutun tamamını en kısa sürede tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek. Ülke güçlü, lider güçlü olunca başarı ve hizmetler kaçınılmaz oluyor. Ben ilçem adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilçemize kazandırdığı tüm hizmetler için sonsuz teşekkür ediyorum"