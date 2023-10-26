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Güncel
AA 26.10.2023 11:51

Batmanlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı

Batman'da Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla oturma eylemi düzenlendi.

Batmanlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı

Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin kadın temsilcileri Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Oturma eylemi öncesi grup adına Zeynep Özlem Sevim, basın açıklaması yaptı.

Sevim, Gazze’de devam eden saldırılarda okullar, camiler ve hastanelerin vurulduğunu, dünyanın gözü önünde savaş suçu işlendiğini söyledi.

Batmanlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı

“Filistinli kadın ve çocukların yanında olduğumuzu göstermek adına şu anda oturma eylemi gerçekleştiriyoruz” diyen Sevim, vicdan sahibi herkesi İsrail’e tepki vermeye davet etti.

2 saat süren oturma eyleminin ardından kadınlar dua edip dağıldı.

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Batman Filistin - İsrail Çatışması
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