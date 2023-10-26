Batmanlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı

Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin kadın temsilcileri Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Oturma eylemi öncesi grup adına Zeynep Özlem Sevim, basın açıklaması yaptı.

Sevim, Gazze’de devam eden saldırılarda okullar, camiler ve hastanelerin vurulduğunu, dünyanın gözü önünde savaş suçu işlendiğini söyledi.

“Filistinli kadın ve çocukların yanında olduğumuzu göstermek adına şu anda oturma eylemi gerçekleştiriyoruz” diyen Sevim, vicdan sahibi herkesi İsrail’e tepki vermeye davet etti.

2 saat süren oturma eyleminin ardından kadınlar dua edip dağıldı.