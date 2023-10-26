Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.10.2023 11:44

Nemrut Dağı'nı 61 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'ni 6 ayda 61 bin kişi ziyaret etti.

Nemrut Dağı'nı 61 bin kişi ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlatan ve güneşin en güzel doğup battığı yer olarak bilinen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Biletle girişin yapıldığı ören yeri, nisan-eylül döneminde 61 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, depremlerde bazı tarihi mekanların zarar gördüğünü, Nemrut Dağı'nın ise afeti hasarsız atlattığını söyledi.

Nemrut Dağı'nı 61 bin kişi ziyaret etti

Nisan ayı itibarıyla bölgenin ziyarete açıldığını hatırlatan Alkan, şöyle konuştu:

"Nemrut Dağı'nı nisan ayında turizme açtık ve nisan ayından şu ana kadar 61 bin yerli ve yabancı turist burayı ziyaret etti. Bu da şunu gösteriyor; Nemrut Dağı, depremin ardından yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğruyor."

Alkan, 2 bin 150 metre rakımda Kral l. Antiochos'un mezarı ile doğu ve batı teraslarında heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunun ve batışının çok güzel izlendiğini sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Muzaffer Gülmez, Nemrut Dağı'na ilk defa çıktığını, burada olmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Sevgi Sağlık da dağa tırmanırken zorlandığını ancak Nemrut'un görülmesi gereken bir yer olduğunu, 2 bin yıllık heykellerin kendisini büyülediğini belirtti.

ETİKETLER
Adıyaman UNESCO Turizm
Sıradaki Haber
Ordu'da öğrenciler "Atatürk silüeti" ile "100. yıl" koreografisi oluşturdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
01:26
Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ