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Güncel
AA 26.10.2023 11:59

Gümüşhane'nin yüksek yaylalarından sürü göçleri devam ediyor

Türkiye’nin en fazla yaylaya sahip şehirlerinden birisi olan Gümüşhane’de kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yüksek rakımdaki yaylalardan sürü göçleri devam ediyor.

Gümüşhane'nin yüksek yaylalarından sürü göçleri devam ediyor

Yüzlerce koyun ve keçiden oluşan sürüler yüksek rakımlı yaylalarda havaların soğumasıyla birlikte günler süren uzun ve meşakkatli yolculukların ardından sahile yakın kesimlere doğru göç etmeye başladı.

Gümüşhane'nin etkileyici doğal güzellikleriyle ünlü yüksek yaylaları, sonbaharın gelmesiyle birlikte ilginç bir göç olayına sahne oluyor.

Yaz aylarını 2 bin metre ve üzeri rakımlı yaylalarda geçiren koyun ve keçilerden oluşan sürüler kilometrelerce yol yürüyüp günler süren yolculuklarının ardından sahil kesimine yakın düşük rakımlı köylerine dönüyor.

Gümüşhane'nin yüksek yaylalarından sürü göçleri devam ediyor

Bölgedeki küçükbaş hayvan sürüsü sahipleri geleneksel göç rotaları ve zaman zaman da şehirlerarası karayollarını kullanarak sahil bölgelerine doğru sadık çoban köpekleriyle birlikte yolculuğa çıkmaya başladı.

Zaman zaman karayollarında ulaşımın aksamasına neden olan sürü göçleri ilginç ve güzel görüntüler oluşmasına da neden oluyor. 

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