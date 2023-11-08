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Güncel
AA 08.11.2023 10:13

Nizip'te kitap fuarını 30 bin kişi ziyaret etti

Nizip Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen kitap fuarını 30 bin kişi ziyaret etti.

Nizip'te kitap fuarını 30 bin kişi ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, kitap fuarının katılımcı ve okurlarına teşekkür etti.

8 gün süren ve çok sayıda yazar ve yayın evininin katıldığı fuarı 30 bin 124 kişi ziyaret ettiğini ifade eden Sarı şunları kaydetti.

Nizip'te kitap fuarını 30 bin kişi ziyaret etti

"Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz kitap günleri etkinlikleri kapsamında hayatımıza yön veren kitaplar ve yazarlar, ilçemizde binlerce vatandaşımızla buluştu. Her yaştan insanımız kitap fuarımızı ziyaret etti. Fuarımızı sahiplenen her bir hemşerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nizip'i her alanda daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." 

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