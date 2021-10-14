Nijerya Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, başkent Abuja'da yaptığı açıklamada, Barnawi'nin ölüm haberinin doğru olduğunu söyledi.

Barnawi'nin ölümüne dair ayrıntı vermeyen İrabor, "Ebu Musab'ın öldüğünü size kesin olarak teyit edebilirim. Bu kadar basit. Öldü ve ölü olarak kalacak." dedi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.