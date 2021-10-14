İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve İl Genel Meclis Üyesi Tevfik Ayvalık ile Halit Gömeç ve kardeşlerin Cemaller köyünde 320 dekar alanda ekimi yapılan çeltik tarlasını ziyaret eden Vali Gürel, hasadın bereketli olmasını temenni etti.

Çeltik üreticisi Gömeç, yaptığı açıklamada, 180 günlük serüvenin ardından çeltiğin biçerdöverle hasadını yaptıklarını söyledi.

Ürünü römorklara yükleyerek kömürle çalışan kurutma makinelerine getirdiklerini aktaran Gömeç, "10 ton kapasiteli tahıl kurutma ve temizleme makinesinde 60 derecelik ısıyla nem oranlarını uygun seviyeye düşürdük. 4 kardeş 320 dönüm alanda çeltik ekimi yaptık. Bu sene ortalama 650-700 ton ürün bekliyoruz. Bu yıl rekolte iyi. Havalar serin gitmesine rağmen rekoltede sıkıntı yaşamadık." dedi.