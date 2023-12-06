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Güncel
AA 06.12.2023 17:28

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerindeki aramada, 93,18 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği, 225 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 750 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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