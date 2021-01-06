Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının üzerinde yapılan aramada, 2,03 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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