İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin il dışından uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İçinde zanlının bulunduğu 41 E 6455 plakalı otomobili Seyitömer beldesinde durduran ekipler, narkotik köpeği "Mola" ile araçta yaptıkları aramalarda kalorifer ısıtıcı ızgarasına gizlenmiş 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.