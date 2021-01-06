Isparta'nın dört ilçesinin sınırları içinde bulunan ve göl yüzeyi 520 kilometrekareden 410 kilometrekareye, ortalama su seviyesi 16 metreden 6 metreye kadar gerileyen Eğirdir Gölü ile Gölcük Krater Gölü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içinde bulunan Eğirdir Gölü ile Isparta merkezdeki Gölcük Krater Gölü, 6 Ocak Çarşamba günkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, doğal sit alanı statüsü değiştirilerek 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edildi.

Son yıllarda Türkiye'nin birçok göl ve diğer su kaynaklarında olduğu gibi Eğirdir Gölü'nde de ciddi su kaybı ve kirliliğe bağlı sorunlar yaşanıyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici tarafından yapılan ölçümlere göre, bir dönem 520 kilometrekare olan göl yüzeyi, başta küresel ısınma ve vahşi tarımsal sulama gibi sebeplerle 410 kilometrekareye kadar düştü.