Çorum'da, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve günümüzde çok az örneği bulunduğu belirtilen 155 yıllık Veli Paşa Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa tarafından 1865'te yaptırılan Çepni Mahallesi'ndeki tarihi han, uzun bir dönem "Anadolu Oteli" olarak kullanıldı.

Bin metrekare alana inşa edilen iki katlı han, bitişiğindeki 35 odalı otel kısmıyla 1914 yılında çıkan yangında, büyük oranda hasar gördü.

Yeniden inşa edilerek bugünkü halini alan yapı, mülk sahipleri tarafından market ve depo olarak kullanıldı. Tarihi han, geçen yıllarda Çorum Belediyesince turizme kazandırılmak üzere 35 yıllığına kiralandı.

Çorum Belediyesinin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) mali desteğiyle başlattığı, yaklaşık 6 milyon lira bütçeli restorasyon projesinin bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Süslemeleri, işçiliği, mimari ve inşaat mühendisliği açısından özel bir eser olarak değerlendirilen tarihi han, tamamlandığında yapılış amacına uygun olarak restoran ve otel olarak kullanılması planlanıyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi hanı ziyaret ederek yetkililerden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aşgın, ziyaretin ardından gazetecilere, hanın restorasyonunun yüzde 70'inin tamamlandığını, kalan kısmının da 29 Mayıs'a kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Hazirandan itibaren hanın faaliyete geçebileceğini belirten Aşgın, "Burası, şehrin tam kalbi diyebileceğimiz bir nokta. 150 yıllık bir han burası. Restorasyonda hanın ruhuna, tarihi dokusuna uygun olmasına özen gösteriliyor. Elden geçirilip kullanılabilecek tüm malzemeler kullanılıyor." dedi.

Veli Paşa Hanı'nın Türkiye'deki en seçkin tarihi hanlardan olduğunu dile getiren Aşgın, şöyle devam etti:

"Veli Paşa Hanı, büyüklüğü bakımından Türkiye'deki en büyük 3 handan biri. Çok nitelikli bir bina. Biz bu binayı tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden kazanıyoruz. İçinde yöresel ürünlerimizi ikram edebileceğimiz lokanta, bakırcılık, leblebicilik gibi geleneksel sanatlarımızın yaşatılacağı alanlara kadar birçok uygulamayı hayata geçirebileceğimiz alan var."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hanı ziyaret ettiğini hatırlatan Aşgın, "Sayın Bakanımız ziyaretinde hanın silüetini bozan binaların kamulaştırılmasını tavsiye etti, kendisinin de destek olacağını söyledi. Biz de bunun üzerine kamulaştırma çalışmalarına başladık ve önemli bir kısmını aldık." diye konuştu.

"Bizim hayalimiz Kale'den başlayıp Ulu Cami'ye kadar tarihi dokuya uygun kültür yolu yapmak"

Veli Paşa Hanı'nın restorasyonunun, büyük bir dönüşüm projesinin parçası olduğuna işaret eden Aşgın, şöyle devam etti:

"Restorasyonu devam eden Çorum Kalesi ile kent merkezi arasına oluşturacağımız kültür yolunun bir parçası da bu han. Turistler bu güzergahta ilimizdeki tarihi yapıları aslına uygun restore edilmiş şekilde görme imkanı bulacak. Han ile birlikte tarihi Saat Kulesi'ne bakan yapıların cephelerini de tarihi dokuya uygun olarak düzenleyeceğiz. Bizim hayalimiz Kale'den başlayıp Ulu Cami'ye kadar tarihi dokuya uygun kültür yolu yapmak."

Hanın kendisi için farklı öneme sahip olduğunu anlatan Aşgın, "Babam askerden döndükten sonra Saat Kulesi'nin dibinde hamallık yaparken bazı günler burada konakladığını anlatırdı. Dolayısıyla buranın restore edilmesi beni ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.