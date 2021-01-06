Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar denilince ilk akla gelen ürünlerin başında sucuğun bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'deki 1114 et ve et ürünleri işletmesinin 70'inin Afyonkarahisar'da bulunduğunu dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"İşletme sayısı itibarıyla da İstanbul, Bursa ve Ankara'dan sonra dördüncü sırada yer alıyoruz. 2019'daki sucuk üretimimiz 14-15 bin ton arasında gerçekleşti. 2020 yılındaki sucuk üretimimizin, rakamlarımız tam kesinleşmemekle birlikte 20 bin ton civarında olduğunu tahmin ediyoruz."

Acar, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan sektörün ürettiği sucukların büyük kısmının iç piyasada tüketildiğini, bir kısmının da Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini belirtti.