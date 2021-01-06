İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının adresinde, 1567 uyuşturucu hap, 30 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ile ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlılar jandarma karakoluna götürüldü.