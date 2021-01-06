Bartın'ın Ulus ilçesinde ağaç dikmek için kazılan bahçede kerpiç yapılara rastlandı.

Alınan bilgiye göre, Köklü köyünde ikamet eden İsmail Yılmaz (61), evinin bahçesine ağaç dikmek için çukur açtı.

Kerpiç taşlar gören Yılmaz, kazdığı alanı derinleştirmesiyle kerpiç yapılara ve insana ait olduğu tahmin edilen kemiklere rastladı.

Durumu Amasra Müze Müdürlüğü yetkililerine bildiren Yılmaz, kemikleri muhafaza altına aldı.

Köye gelen Amasra Müze Müdürlüğü arkeologları, yan yana olduğu görülen 3 yapıda incelemede bulundu.

Kerpiç taşlardan çıkan kemikleri ve diğer numuneleri alan ekipler, bahçedeki çalışmanın durdurulmasına karar verdi.

Kerpiç yapının tarihi bir değere sahip olup olmadığı, alınan örneklerin incelenmesinin ardından tespit edilecek.

İsmail Yılmaz, gazetecilere, bahçede bel ve küreklerle diken ile ağaç köklerini temizlediği sırada sert bir şey olduğunu fark ettiğini ve kazısını derinleştirmesiyle kerpiç yapıya denk geldiğini söyledi.

Duruma şaşırdığını ifade eden Yılmaz, "İçlerinde insan kemiklerinin olduğunu gördüm. Onları da muhafaza altına aldım. Sonra Müze Müdürlüğüne haber verdim. Baktılar, incelediler. Bu yapının, Bizans ve Geç Roma dönemine ait mezarlar olabileceği düşünülüyor. İnşallah tarihi öneme sahip bir yerse turizme kazandırılmasını isteriz." diye konuştu.