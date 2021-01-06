Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurtalan'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Siirt'te alınan bilgiye göre, Fırat Ertuğrul (32) yönetimindeki 56 KD 838 plakalı otomobil, Kurtalan-Siirt kara yolu Kayabağlar beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve Ceylan Ertuğrul (27) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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