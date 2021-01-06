Konya'nın Akşehir ilçesinde alınan bilgiye göre, Mustafa Şahin (54) idaresindeki 03 EY 736 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçe merkezindeki Atakent Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta bekleyen İsmet Baykondu yönetimindeki 42 Y 4789 plakalı kamyona çarptı.

Arkadan gelen Hasan Dündar idaresindeki 48 AV 726 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada Mustafa Şahin, aynı araçtaki Adnan (24) ve Fatma Şahin (45) ile kamyonda yolcu olarak bulunan Şükrüye Karatepe (62) yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.