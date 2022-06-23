Vali Mustafa Koç, törende yaptığı konuşmada, mezunlara vazifelerinde başarı diledi.

Eğitimlerini tamamlayan polis adayının yemin törenlerine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Koç, "Günümüzde polis sadece kelepçe ve silahla görev yapan bir memur değildir. Hepiniz suçluyu ve suçsuzu ayırmak için gerekli altyapıya sahip, hukuk bilen, insan haklarına saygılı ve vatandaşa hizmeti önceleyen bir anlayış ortaya koyan kişiler olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dönem birincisi yaş kütüğüne plaka çaktı, Vali Koç, dereceye giren öğrencilere diploma ve hediye verdi.

Tören, polis adaylarının yemin etmesiyle sona erdi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Melih Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, öğrenciler ve aileleri katıldı.