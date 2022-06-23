Haliliye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Eğerkıran Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin silah temin ettiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığından 103 personelin katılımıyla 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 11 uzun namlulu silah, 4 tüfek, 1 tabanca ile bu silahlara ait 17 şarjör ve 1411 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.