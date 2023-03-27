Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Niğde'de minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
B.Ç. (22) idaresindeki minibüs, Kiledere beldesinde B.E.Y'ye (6) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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