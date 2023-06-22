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Güncel
AA 22.06.2023 10:30

Niğde'de kadın kooperatiflerine hibe desteği

Niğde Valiliği koordinesinde, Niğde, Bor ve Çamardı belediyelerinin ortaklığıyla yürütülen Üreterek Güçlenen Kadınlar Projesi'ne Ahiler Kalkınma Ajanı tarafından 2 milyon 204 bin 960 lira hibe desteği sağlanacak.

Niğde'de kadın kooperatiflerine hibe desteği

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan projenin Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Vali Mustafa Koç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ile Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Yeşilburç Dene Kadın Girişim Üretim Kooperatifi, Çamardı Ben Varım Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi ve Niğde Bağları Tarım Eğitim Kadın Girişim Üretim Kooperatifi yetkilileri ve üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Koç, Niğde'deki kadın kooperatiflerinin hibe desteğiyle gücüne güç kattığını belirtti.

Kadın kooperatiflerinin aynı zamanda üretim ve istihdama da katkı sunduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 1 milyon 102 bin 480 lira hibe desteği sağlanacak. İlimizdeki kadın kooperatiflerini destekleyerek kadınların girişimcilik, örgütlenme ve birlikte çalışma kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu yolla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla geliştirilen 'Üreterek Güçlenen Kadınlar Projesi' bütçesi toplam 2 milyon 204 bin 960 lira olup az önce protokolünü imzaladığımız hibeyle yarısı karşılanmış oluyor. Proje maliyetinin diğer yarısı ise İl Özel İdaremiz ile Niğde, Bor ve Çamardı belediyelerimizce karşılanacak"

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