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Güncel
DHA 22.06.2023 10:20

Ağrı'da hafif ticari araç devrildi: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği Ruşen A. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ağrı'da hafif ticari araç devrildi: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Esen köyü yakınlarında meydana geldi.

Mehmet Rıza G.'ın kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada Ruşen A. hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeni ile kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı.

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