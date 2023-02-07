Geceyi 75. Yıl Spor Salonu'nda geçiren Talat Demirezen, depremden korktukları için spor salonuna sığındıklarını söyledi. Salonda kendileriyle ilgilenildiğini belirten Demirezen, "Yemeğimiz geliyor, çayımız veriliyor. Sıcacık ortamda vakit geçiriyoruz. Korkudan evlerimize giremiyoruz. Ne zaman eve gideriz, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



Spor salonunda kalanlardan Mehmet Özbek ise deprem esnasında evde olduklarını anlatarak, "Şu anda yerimiz sıcak, ekmeğimiz geliyor, çayımız hazır. Hiçbir sıkıntı yok. Akşamdan beri buradayız, Allah razı olsun" dedi.



Kentte deprem nedeniyle zarar gören 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.



Sivas'ta da evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar için cami, okul, yurt ve spor salonları tahsis edildi. Geceyi Taha Akgül Spor Salonu'nda geçiren yaklaşık 5 bin kişiye çorba ikramında bulunuldu. Gece Ulu Cami'de konaklayan vatandaşlara da su ve çorba verildi. Depremlerin ardından paniğe kapılan bazı vatandaşlar da geceyi araçlarında geçirdi.



"Devletimizden Allah razı olsun, burada yemek olsun, her türlü imkanı bize sağladılar"



Ulu Cami müezzini Rafet Karyağdı, Elbistan merkezli ikinci depremin ardından vatandaşların geceyi camide geçirdiğini belirterek, "İl Müftülüğümüzün talimatıyla yapılan anonsların ardından halkımızı camilerde ağırlamaya başladık" dedi.



Ulu Cami'de kalan Medine Çelik ise "Devletimizden Allah razı olsun, burada yemek olsun, her türlü imkanı bize sağladılar" diye konuştu.



Ailesiyle aynı camide kalan Şaziye Ateş de Sivas Valiliği, Belediye ve İl Müftülüğüne depremden etkilenenlere kapılarını açtıkları için teşekkür etti.