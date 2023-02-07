Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli tutuklandı.
l Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.K, M.A. ve O.A. operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde 60 metre kablo ile demir kesme makası ve balta ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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