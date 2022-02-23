Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi, gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, hükümlünün ya da tutuklunun kaçması, nafaka yükümlülüğünü ihmal etme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda haklarında arama kararı bulunan 8 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerden 4 ay ile 12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 4 zanlı ise serbest bırakıldı.
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