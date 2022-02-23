Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hırsızlığa aman yok
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki 23 hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
28 şüpheliyi yakalayan ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
16 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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