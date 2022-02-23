Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de araziden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce, ilçedeki bir arazide yapılan aramada 20 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Hakkari Narkotik Uyuşturucu
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