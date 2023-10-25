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Güncel
İHA 25.10.2023 19:05

Niğde'de bebek kaçırma olaylarına karşı 'pembe kod' tatbikatı

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlıkta kalite standartları gereği bebek ve çocuk kaçırma durumlarında kullanılan 'Pembe Kod' olayları için tatbikat gerçekleştirildi.

Niğde'de bebek kaçırma olaylarına karşı 'pembe kod' tatbikatı

Pembe kod senaryosu gereği, lohusa servisinde yatan anne, bebeğinin yanından kısa süreliğine lavabo ihtiyacı için ayrıldı.

Odayı gözlemleyen şahıs, annenin uzaklaştığını görünce odaya gidip çocuğu kucaklayarak servisten çıktı. Odaya gelen anne, çocuğunun olmadığını görünce durumu hemşirelere bildirdi. Hemşirelerin telefondan 3333’ü tuşlaması ile Pembe Kod çağrısı başlatıldı. Pembe Kod ekibinin anonsu ile hastanenin bütün çıkışları güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındı ve teknisyenlere bilgi verilerek tüm asansörler kapatıldı. Senaryo gereği bebeği kaçıran şahıs, servis çıkışından kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak emniyete, bebek ise anneye teslim edildi.

Yapılan pembe kod tatbikatı ile ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, "Hastanemizde akıllı çağrı kod sistemi aktifleştirilmiştir. Hastanemiz dahili telefonları üzerinden 1111 beyaz kod, 2222 mavi kod, 3333 pembe kod ve 4444 kırmızı kod tanımlamaları yapıldı. Tüm tanımlamaları yapan anestezi birimi sorumlumuz sağlık memuru Ertan Pancar’a ve otomasyon birimimize teşekkür ederim. Bugün yaptığımız pembe kod tatbikatı ile pembe kod uygulama prosedürlerinin işleyişi ile ilgili durumu yerinde değerlendirmiş olduk. Hastanelerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için gerçekleştirilen bu tatbikatlar öncelikle hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor. Hastaların daha güvenli ortamlarda hizmet görebilmeleri ve acil durumlara hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşıyan bu çalışmalar hasta memnuniyetini de beraberinde getiriyor. Tatbikatı planlayan kalite birimimize ve görev yapan tüm personellerimize teşekkür ederim” dedi.

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