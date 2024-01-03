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Güncel
İHA 03.01.2024 16:34

Niğde’de akıllı vezne sayısı 10’a çıktı

Niğde Belediyesi tahsilat ve ödeme noktalarının sayısını artırdı.

Niğde’de akıllı vezne sayısı 10’a çıktı

Vatandaşların belediyeye gitmeden su yükleme işlemi yapabildiği ve borçlarını ödeyebildiği akıllı veznelerin sayısı 10’a çıktı. Niğde Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla uygulamaya konulan Akıllı Vezne Sistemi bünyesindeki tahsilat ve ödeme noktalarının sayısı artıyor.

Vatandaşların su borcu ödeme, su kredisi yükleme, çevre temizlik vergisi ve emlak sicil borçlarını yapılandırabildiği ve ödeme yapabildiği AVS’lerden 7/24 işlem yapılabiliyor. Yeni Akıllı Veznelerin 4’ünde nakit parayla ödeme yapılabilirken, tamamında kredi kartı ile işlem yapılabiliyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, “Ön ödemeli su sayaçlarının dolumu ve vatandaşların fatura ve vergi tahsilatlarının belediyeye gitmeden, istedikleri saatte yapabildiği Yeni Akıllı Vezneler ilimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Özdemir, belediye hizmetlerinde vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan Yeni Akıllı Veznelerin sayısının, ihtiyaçlar doğrultusunda daha da artırılabileceğini sözlerine ekledi. Yeni Akıllı Veznelerin yer aldığı tahsilat ve ödeme noktaları şöyle:

`Yukarı Kayabaşı Mahallesi Postane Sokak- Valilik yanı, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Dr. Sami Yağız Caddesi -Hatay Künefe önü, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı Niğde Bor Yolu -Shell Petrol Önü, Sarıköprü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı- Emlak Konut Karşısı, Selçuk Mahallesi Özel Sokak-Selçuk Parkı, Şehitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı -Doğan Taksi yanı, Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı -Niğde Belediyesi Nikah Salonu, İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi -Çarşamba Pazarı, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Vali Ünal Özgödek Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası (Kütüphane), Kumluca Mahallesi 75. Yıl Caddesi Hastane Yanı -Zabıta Amirliği.` 

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