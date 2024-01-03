Bayburt'a yılın ilk karı yağdı, çocuklar dik yokuşları kızak pistine çevirdi

Bayburt- Araklı yolunun karla kaplanmasıyla Karayolları 106. Şube Müdürlüğü bölgede çalışma başlattı.



Sürücülerin trafikte sorun yaşamaması adına çalışma yürüten ekipler, karla kapanan yolları kar küreme araçlarıyla özenle açtılar. Gizli buz tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücülere rahat bir nefes aldırdılar. Bununla birlikte Bayburt-Erzurum Karayolu üzeri Kop Dağı mevkiinde çalışma yürüten karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, ekiplerin sabahın erken saatlerinde başlayan kar mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Öte yandan, meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Bayburt merkezde bir süre daha kar yağışı etkili olacak, güneşli günler yerini kar yağışına bırakacak. Yazdan kalma güneşli günlerin yaşandığı Bayburt'ta, en düşük hava sıcaklığı ise gece saatlerinde eksi 5 derece olarak ölçüldü.



“Çocuklar dik yokuşları kızak pistine çevirdi”



Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, yeni yılın ilk karını çocuklar sevinçle karşıladı. Evlerinden poşetlerini kaparak dik yamaçları adeta kar pistine çeviren çocuklar, gönüllerince eğlenerek karın keyfini çıkardılar. Aralık ayının güneşli ve sıcak geçmesinin ardından çocuklar, kara kavuşmanın sevincini saatlerce kayarak yaşadılar. Soğuk havaya aldırış etmeden dik yokuşlarda poşetleriyle kayan çocuklar, doyasıya eğlendiklerini ifade ederek, keyifli bir gün geçirdiklerini söylediler.



Annelerinden izin aldıklarını, çok uzağa gitmeden eğlendiklerini belirten çocuklar, bazen düştüler, bazen yuvarlandılar, bazen de yüzüstü kayarak enerjilerini attılar. Bayburt'ta karın bir başka olduğunu kaydeden 8 yaşındaki Zehra Ataner, "Arkadaşlarımla birlikte yokuştan kayıyorum, güzel dakikalar geçiriyoruz. Poşetimi evden getirdim, arkadaşlarla hep birlikte kayıyoruz" dedi.



Arkadaşlarıyla karın keyfini çıkaran Buğlem Dikbaş ve Hira Dikbaş kardeşler, çok mutlu olduklarını söyleyerek, karda poşetleriyle kaymanın keyfini sürdüler. Çocukların kar keyifleri annelerinin eve çağırmasıyla son bulurken, kar sevincine bir süre ara veren çocuklar keyifli bir gün geçirdiklerini, kar olduğu takdirde her zaman kaymaya geleceklerini belirttiler.