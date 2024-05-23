Niğde'de 573 proje Kırsal Kalkınma Destekleri'nden yararlanacak

Niğde'de bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında yapılan projelerden 573 tanesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı.

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Tarım ve Orman Bakanlığının 2023-2024 dönemi 15. Etap Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Niğde genelinde alınan başvuruların değerlendirilme sonuçları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde Altyapı Yatırımları kapsamında 149 proje, Ekonomik Yatırımlar kapsamında 22 proje olmak üzere Niğde’de toplam 171 proje kabul edilerek 192 milyon 960 bin 686 TL hibe desteği sağlanmıştır. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 406 milyon 739 bin 526 TL’dir."

Projelere 110 milyon 216 bin 58 TL Hibe ödemesi yapılacak

Kazanan kişilere ait listelerin 23-29 Mayıs tarihleri arasında 5 iş günü içinde duyurular ve İlan panosunda olacağını söyleyen Baş, "Ayrıca Sözleşme İmzalamaya hak kazanan yatırımcılara bildirim yapılacak olup, kendilerine yapılan bildirimi takip eden 30 gün içerisinde sözleşme imzalanacaktır. 2024 yılı 19. ETAP Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında yapılan proje başvurularından, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen 573 üreticimize ait projeler Bakanlığımıza sunulmuş ve Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde yeterli bütçe tahsisi yapılarak tamamı hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Toplam yatırım tutarı 220 milyon 432 bin 114 TL olan 573 Projeye 110 milyon 216 bin 58 TL Hibe ödemesi yapılacaktır." dedi.