Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 122,5 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 122,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde bir otomobil ve karavanı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda 122 kilo 500 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 6 cep telefon ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Niğde
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