Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde bir otomobil ve karavanı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda 122 kilo 500 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 6 cep telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.