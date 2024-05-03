Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 03.05.2024 11:23

Nevşehir'deki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sahte ilanlarla yaklaşık 350 kişiyi 3 milyon lira dolandıran çeteye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 şahıstan 7’si tutuklandı.

Nevşehir'deki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama
[TRT HABER (Arşiv)]

Nevşehir'de ikamet eden Emrah A. isimli vatandaş internet sitesinde yayınlanan satış ilanında gördüğü elektrikli bisikleti almak istedi. Piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan elektrikli bisikleti ikinci el olarak 5 bin 250 liraya pazarlık yaptı.

Dolandırıcılar bir internet satış platformunun benzerini yaparak bu site üzerinden ödeme yapılmasını sağladı.

Emrah A. almış olduğu 2. el elektrikli bisikletin ödemesini yaptı. Ödemenin gelmediğini söyleyen dolandırıcılar Emrah A. ile tekrar iletişime geçti. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Emrah A. şikayette bulundu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak çalışma başlatan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay fiziki ve teknik takip yaptı.

Nevşehir Merkezli Iğdır, Van, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve İzmir illerinde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı.

Yapılan operasyonda 27 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 34 cep telefonu, 38 sim kart, 5 SD kart, 3 laptop ile çok sayıda dijital materyal ve 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 7’si tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 15 şahıs da savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Eynesil'de çay toplama ücretleri belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:11
Hamas: Türkiye’nin soykırım davasıyla ilgili kararı Filistin halkı için son derece önemli
13:10
İş dünyasından İsrail ile ticaretin durdurulmasına destek
12:51
İzmir'de Bizans dönemine ait 33 sikke ve 17 obje ele geçirildi
12:47
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
12:35
Gazze'deki gazeteciler hiçbir uluslararası kararın kendilerini İsrail'den koruyamadığını ifade ediyor
12:34
Hamas: Gazze Şeridi'ndeki gazeteciler, Filistin halkının gürleyen sesi olmayı sürdürüyor
Kar nedeniyle günlerdir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolu açıldı
Kar nedeniyle günlerdir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolu açıldı
FOTO FOKUS
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ