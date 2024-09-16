Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir ilçesi ile Kaymaklı beldesinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Gülşehir ilçesindeki adreste yapılan aramada, 72 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Kaymaklı beldesindeki bir şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 3 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 20 dolu makaron ve makaron doldurma aparatları bulundu.

Şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.