Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde emniyet ekiplerince, çeşitli şüpheli ve adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 41 şüpheliyi gözaltına alırken, çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 34 şüpheli salıverildi, adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.